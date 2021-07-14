Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Количество травмированных на СКЖД снизилось в январе-июне

2021-07-14 11:38
Количество травмированных на СКЖД снизилось в январе-июне
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-июне 2021 года из-за несоблюдения правил нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры на Северо-Кавказской магистрали в зоне движения поездов 37 человек получили травмы различной степени тяжести (из них 27 человек смертельно).

Для сравнения, за аналогичный период 2020 года 38 человек получили травмы, из них 26 человек смертельно.

Основной причиной травмирования остается хождение по путям в неположенных местах перед движущимся поездом.

Северо-Кавказская магистраль призывает граждан быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, и напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.

