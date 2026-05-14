Транспортировка быстрыми железнодорожными составами по Горьковскому направлению в период с января по апрель текущего года увеличилась на 12%

С января по апрель 2026 года более 1,3 млн пассажиров воспользовались услугами скоростных поездов «Ласточка» и «Буревестник», следующих по Горьковской железной дороге и связывающих Нижний Новгород с другими городами. Это на 12% больше, чем в тот же период 2025 года.

На маршруте Нижний Новгород – Москва скоростными поездами путешествовали 1,25 млн человек (+12% к показателю января – апреля 2025 года), включая 801 тыс. на «Ласточках» и 448 тыс. на «Буревестнике».

Между столицей Приволжья и Кировом на «Ласточках» было перевезено 56,4 тыс. пассажиров (+15,8%), между Нижним Новгородом и Ивановом – 30,6 тыс. (+17%).

ОАО «РЖД» мониторит изменения спроса и при необходимости увеличивает количество вагонов в скоростных поездах. Так, с 17 апреля по 1 октября 2026 года состав двухэтажного поезда «Буревестник» Нижний Новгород – Москва был увеличен до 13 вагонов, а состав поезда № 723 «Ласточка» Нижний Новгород – Москва и Москва – Нижний Новгород – до 10 вагонов на некоторые даты в мае и июне.

Проездные документы можно приобрести через веб-приложение или мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Полную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.