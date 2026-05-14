Сергей Павлов: «Показатели грузовых и пассажирских транспортировок свидетельствуют о благоприятных итогах деятельности Совета по железнодорожной перевозке стран СНГ»

12:58

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В столице Туркменистана, Ашхабаде, состоялось 84-е собрание Совета по железнодорожному транспорту стран, входящих в Содружество независимых государств (СНГ). В мероприятии участвовали представители железнодорожных управлений 13 стран. От России выступал первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Павлов.

Он отметил, что в 2025 году общий объем грузоперевозок по железным дорогам стран-участниц совета достиг почти 3 трлн тонно-км. Это сравнимо с показателями Китая, в три раза превышает индийский грузооборот и составляет около четверти от всемирного железнодорожного грузооборота.

Сергей Павлов также сообщил, что в прошлом году на железнодорожной сети СНГ удалось удержать среднегодовые показатели погрузки на уровне 2024 года. В 2025 году на сети железных дорог СНГ было перевезено более 1,5 млрд тонн грузов в международном сообщении. Средняя дистанция перевозок грузов увеличилась на 3,1%. Рабочий парк грузовых вагонов за прошлый год вырос на 1,5% и составил более 1,37 млн единиц в среднем в сутки.

Заместитель руководителя РЖД также отметил положительные результаты в области безопасности движения - количество транспортных инцидентов на железных дорогах СНГ в прошлом году уменьшилось более чем на 26%, а число нарушений безопасности движения сократилось на 9,4%.

Сергей Павлов подчеркнул, что одним из ключевых факторов популярности международных железнодорожных маршрутов является скорость доставки. В этом важную роль играет эффективность работы межгосударственных стыковых пунктов, поскольку груз может быстро проследовать по железной дороге, но задержаться при передаче поезда на пункте пропуска.

"Совет железнодорожников активно работает над обеспечением бесперебойной перевозки грузов, включая передачу грузов на стыках. В частности, специалисты из России и Казахстана внедряют план действий по улучшению работы МГСП. Эту работу следует расширить в рамках совета", - отметил заместитель главы РЖД.

Согласно Сергею Павлову, на железнодорожной сети СНГ наблюдается рост международных пассажирских перевозок - в 2025 году этот показатель увеличился на 12,6% и достиг 10,5 млн пассажиров. Рост продолжился и в I квартале 2026 года, было перевезено 2,5 млн человек - это на 3,4% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. Пассажирооборот за год увеличился почти на 12% и составил 4,1 млрд пасс. км, средняя дальность перевозки пассажиров увеличилась на 5,3%, до 411,6 км.