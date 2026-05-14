Изменения в графике некоторых пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги начнут действовать с 16 мая из-за обновления инфраструктуры.

11:34

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 16 мая 2026 года изменится график движения некоторых пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги из-за ремонтно-путевых работ на участке Болшево – Зеленый Бор.

Технические «окна» запланированы на 16–19, 21–23, 25–26 и 28–29 мая в промежутке с 21:30 до 05:30. Специалисты будут заниматься укладкой рельсовых плетей, глубокой очисткой, балластировкой и выправкой пути, сваркой стыков. В общей сложности предполагается обновить 2,4 км железнодорожного пути.

Во время проведения работ в график движения внесены изменения. Так, у некоторых электропоездов изменится время отправления или прибытия, количество остановок. Некоторые поезда будут следовать по сокращенным маршрутам, а несколько электропоездов временно исключены из расписания. Для поддержания транспортной доступности назначены 4 пары поездов, которые будут курсировать на участке до Фрязино и Ивантеевки и обратно.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в графике движения пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.