Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Изменения в графике некоторых пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги начнут действовать с 16 мая из-за обновления инфраструктуры.

2026-05-14 11:34
Изменения в графике некоторых пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги начнут действовать с 16 мая из-за обновления инфраструктуры.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 16 мая 2026 года изменится график движения некоторых пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги из-за ремонтно-путевых работ на участке Болшево – Зеленый Бор.

Технические «окна» запланированы на 16–19, 21–23, 25–26 и 28–29 мая в промежутке с 21:30 до 05:30. Специалисты будут заниматься укладкой рельсовых плетей, глубокой очисткой, балластировкой и выправкой пути, сваркой стыков. В общей сложности предполагается обновить 2,4 км железнодорожного пути.

Во время проведения работ в график движения внесены изменения. Так, у некоторых электропоездов изменится время отправления или прибытия, количество остановок. Некоторые поезда будут следовать по сокращенным маршрутам, а несколько электропоездов временно исключены из расписания. Для поддержания транспортной доступности назначены 4 пары поездов, которые будут курсировать на участке до Фрязино и Ивантеевки и обратно.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в графике движения пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru