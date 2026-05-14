Транспортировка угля увеличилась по всем маршрутам, восточное направление показало рекордные показатели.

В апреле 2026 года было отправлено на экспорт 10,4 млн тонн угля по железнодорожной сети РЖД в восточном направлении, что превышает показатель апреля 2025 года на 9,4%, апреля 2024 года – на 14,7%, апреля 2016 года – на 56%.
С учетом внутренних перевозок по БАМу и Транссибу на восток было отправлено 14 млн тонн угля (+7,8% по сравнению с апрелем 2025 года).
Эти показатели стали рекордными для апреля за всю историю.
В общем и целом, в апреле было погружено 28,9 млн тонн угля на сети РЖД (+9,3% по сравнению с апрелем 2025 года), из них на экспорт – 16,9 млн тонн (+17%).
В сторону портов было отправлено 15,7 млн тонн (+23,8%), включая:
Доля угля в общем объеме погрузки РЖД в апреле составила 29,9% (в 2025 году – 27,7%).
За первые 4 месяца 2026 года было погружено 110,4 млн тонн угля (-1,1%), в том числе на экспорт – 60,5 млн тонн (+1%).