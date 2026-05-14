Композиция "Ласточки" Нижний Новгород - Москва получит дополнительные вагоны в определенные дни мая и июня.

Двойной состав быстрого поезда № 723 «Ласточка» будет следовать по маршруту Нижний Новгород – Москва в определенные дни мая и июня 2026 года в рамках работы ОАО «РЖД».

Из Москвы десятивагонный состав отправится 22, 24, 29 и 31 мая в 21:15, прибыв в Нижний Новгород в 01:15 следующего дня. Из столицы Приволжья поезд отправится 23, 25, 30 мая и 1 июня в 04:51 и прибудет в Москву в 09:09.

Пассажиры данного поезда имеют возможность опробовать сервис, позволяющий подтверждать личность без необходимости предъявления бумажных документов. Такой вид идентификации доступен пассажирам старше 18 лет, которые при покупке билета указали данные действующего паспорта и дали согласие на доступ РЖД к биометрии. Также требуется регистрация в Единой биометрической системе и Госуслугах.

Проездные документы можно оформить через веб-приложение или мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробную информацию о правилах оформления билетов и о движении поездов можно узнать на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.