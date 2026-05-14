Начиная с 16 мая, электричка Красноярск – Дивногорск в вечернее время будет ходить каждый день.

2026-05-14 09:37
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начиная с 16 мая 2026 года, вечерний электропоезд, который обычно ходит по рабочим дням по маршруту Красноярск – Дивногорск – Красноярск, будет работать каждый день.

Поезд отправляется из Красноярска в 19:19 и прибывает в Дивногорск в 20:23. Обратный рейс начинается в 20:36 и заканчивается прибытием в Красноярск в 21:36.

Такое расписание будет действовать до 31 августа 2026 года.

Изменения были произведены из-за увеличения числа пассажиров, следующих в сторону Дивногорска. Летом этот вечерний электропоезд становится одним из наиболее популярных среди жителей и гостей Красноярска, которые в выходные дни посещают город-спутник, Национальный центр В. П. Астафьева и другие достопримечательности на маршруте Красноярск – Дивногорск.

Для получения информации о расписании и изменениях в движении электропоездов можно обратиться по бесплатному номеру Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на сайте компании «Краспригород» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

