2026-05-14 09:20
За период с января по апрель текущего года, объем грузов, перевезенных железнодорожным транспортом в Забайкальском крае, достиг 7 миллионов тонн.
С января по апрель 2026 года в Забайкальском крае было перевезено по железной дороге 7 млн тонн груза, что на 0,7% меньше, чем за тот же период предыдущего года.

В апреле 2026 года объем перевозок по железной дороге в Забайкальском крае достиг 1,6 млн тонн, что на 14,2% меньше, чем в аналогичный период 2025 года.

В апреле 2026 года было перевезено:

  • каменного угля – 891 тыс. тонн (-15,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года);
  • железной и марганцевой руды – 211,8 тыс. тонн (-42,4%);
  • строительных материалов – 127,8 тыс. тонн (-7,2%);
  • цветной руды и серного сырья – 103,8 тыс. тонн (+10,8%);
  • черных металлов – 51 тыс. тонн (+4,3%);
  • металлических изделий – 46,9 тыс. тонн (+26,8%);
  • химикатов и соды – 44,9 тыс. тонн (+2,5%), как сообщили в отделе корпоративных коммуникаций ЗабЖД.
