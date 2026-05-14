С 13 мая начали курсировать новые поезда на электротяге, обеспечивающие связь между Казанью и Ижевском.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Торжественное начало движения двух электропоездов нового поколения ЭП3Д по маршруту Казань – Ижевск – Казань произошло на центральных железнодорожных станциях Татарстана и Удмуртии 13 мая 2026 года.

Поезда вышли навстречу друг другу в 16:54 по московскому времени. Трансляция события осуществлялась в формате телемоста между Казанью и Ижевском.

В событии участвовали руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, глава АО ППК «Содружество» Азат Ахметшин, глава правительства Удмуртской Республики Роман Ефимов, министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Геннадий Таранов, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов, жители Казани и Ижевска.

«Маршрут, связывающий столицы Татарстана и Удмуртии, – один из самых популярных на Горьковской магистрали. Вместе с руководителями регионов мы приняли решение обновить подвижной состав именно на этом направлении. Электропоезда серии ЭП3Д – это современные электрички нового поколения полностью российского производства, оснащенные всем необходимым для комфортной поездки. Они стали прекрасным подарком для жителей Татарстана и Удмуртии к началу летнего сезона перевозок. Уверен, что пассажиры по достоинству оценят удобство и комфорт новых поездов», – подчеркнул Сергей Дорофеевский.

Межрегиональные электропоезда Казань – Ижевск ходят каждый день. Время в пути составляет около 5,5 часов. Из столицы Татарстана они отправляются в 05:19 и 16:54, прибывают в Ижевск в 11:56 и 23:34 соответственно. Из столицы Удмуртии составы отправляются в 07:14 и 17:54, прибывают в Казань в 11:52 и 22:20 соответственно. Время указано местное. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Арск, Шемордан, Кукмор, Вятские Поляны, Кизнер, Можга и Агрыз-1.

Вагоны оснащены удобными креслами, розетками для подзарядки устройств, просторными багажными полками, местами для транспортировки велосипедов, климат-системами с функцией очистки воздуха. Подножки снабжены дополнительной выдвижной ступенью для упрощения выхода на низкую платформу.

Подвижной состав приспособлен для пассажиров с ограниченными возможностями. В тамбурах первого и последнего вагонов установлены специальные электроподъемники для удобства посадки и высадки людей с ограниченной мобильностью. Составы оборудованы видеокамерами внутри салона и на крыше, что соответствует всем актуальным требованиям безопасности на транспорте.

Некоторые вагоны оснащены мультимедийной системой для просмотра фильмов во время путешествия, а также детскими игровыми зонами и пеленальными столиками. К тому же, пассажиры могут приобрести чайную продукцию, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.