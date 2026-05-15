Сотрудники Московской железной дороги увеличивают эффективность мероприятий по предотвращению зацепинга.

Московская железная дорога усиливает меры предупреждения против зацепинга. С начала текущего года на МЖД получили травмы 16 людей, которые решили прокатиться на внешних элементах электропоездов. В последнее время такие инциденты стали происходить все чаще: с начала мая пострадали уже 8 человек. Также стоит отметить, что возраст "зацеперов" снижается: среди них все чаще встречаются дети 11-12 лет.

В связи с этим, работники железной дороги вместе с представителями местного административного аппарата и транспортной полиции проводят дополнительный набор профилактических действий: рейды на станциях для обнаружения "зацеперов", разговоры с детьми и их родителями о рисках такого хобби, организация в образовательных учреждениях специальных "уроков безопасности", включая показ видеоматериалов о серьезных последствиях, которые может вызвать зацепинг.

Московская железная дорога подчеркивает важность регулярного напоминания детям о правилах безопасного поведения на железнодорожных путях и информирования их о рисках зацепинга, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.