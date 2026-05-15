Сотрудники Московской железной дороги увеличивают эффективность мероприятий по предотвращению зацепинга.

2026-05-15 15:03
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Московская железная дорога усиливает меры предупреждения против зацепинга. С начала текущего года на МЖД получили травмы 16 людей, которые решили прокатиться на внешних элементах электропоездов. В последнее время такие инциденты стали происходить все чаще: с начала мая пострадали уже 8 человек. Также стоит отметить, что возраст "зацеперов" снижается: среди них все чаще встречаются дети 11-12 лет.

В связи с этим, работники железной дороги вместе с представителями местного административного аппарата и транспортной полиции проводят дополнительный набор профилактических действий: рейды на станциях для обнаружения "зацеперов", разговоры с детьми и их родителями о рисках такого хобби, организация в образовательных учреждениях специальных "уроков безопасности", включая показ видеоматериалов о серьезных последствиях, которые может вызвать зацепинг.

Московская железная дорога подчеркивает важность регулярного напоминания детям о правилах безопасного поведения на железнодорожных путях и информирования их о рисках зацепинга, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

