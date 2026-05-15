График движения пассажирских составов по маршрутам Калининград – Москва и Калининград – Адлер претерпит изменения 18 мая.

2026-05-15 13:47
18 мая 2026 года из-за проведения ремонтных работ на Литовской железной дороге произойдут изменения в расписании дальнего следования пассажирских поездов на маршрутах Калининград – Москва и Калининград – Адлер.

В частности, поезд № 148 Калининград – Москва отправится с Южного вокзала на 3 часа 24 минуты позже – в 23:59 по местному времени и будет двигаться по измененному расписанию.

Поезд № 360 Калининград – Адлер отправится с Южного вокзала в 22:49 по местному времени (позже на 4 часа 57 минут) и также будет следовать по измененному расписанию.

Советуем пассажирам, которые планируют отправление с Южного вокзала и других станций Калининградской железной дороги, учесть эту информацию при планировании поездок.

Всю актуальную информацию можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД», в железнодорожных кассах, а также по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

