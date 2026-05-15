С января по апрель текущего года на Московской железной дороге было перевезено свыше 250 млн пассажиров.

Согласно оперативной информации, с января по апрель 2026 года на территории Московской железной дороги было осуществлено 256,2 млн поездок пассажиров, что на 1,2% больше, чем за тот же период предыдущего года. Из них в пригородном сообщении - 247,8 млн (+1,2%), в дальнем следовании - 8,4 млн (+0,3%).

Общий пассажирооборот за период с января по апрель составил 10,5 млрд пасс.-км, что на 2,5% больше, чем за тот же период 2025 года. В пригородном сообщении - 6,1 млрд пасс.-км (+3,6%), в дальнем следовании - 4,3 млрд пасс.-км (-1%).

В апреле железнодорожным транспортом воспользовались 69,2 млн пассажиров, что на 2,8% больше, чем в апреле предыдущего года. В пригородном сообщении - 66,9 млн (+2,9%), в дальнем следовании - 2,3 млн (+0,1%).

Пассажирооборот в апреле составил 2,8 млрд пасс.-км, что на 0,9% больше, чем за тот же период 2025 года. В пригородном сообщении - 1,6 млрд пасс.-км (+2,7%), в дальнем следовании - 1,2 млрд пасс.-км (-1,5%).

На Московском центральном кольце с января по апрель было перевезено 49 млн пассажиров (-5% по сравнению с январем – апрелем 2025 года), в апреле - 13,2 млн (-2,7% по сравнению с апрелем предыдущего года). В прошлом месяце наибольшее количество пассажиров воспользовались станциями Ростокино – 966,4 тыс. человек, Площадь Гагарина – 891,5 тыс., Кутузовская – 824,4 тыс., Ботанический Сад – 726,5 тыс., Москва-Сити – 709,6 тыс. С начала эксплуатации на МЦК перевезено 1 млрд 370 млн пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.