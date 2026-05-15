Загрузка злаков на инфраструктуре ОАО «РЖД» в апреле увеличилась в 1,8 раза.

10:29

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В апреле отечественные аграрии отправили железнодорожным транспортом 3,3 млн тонн зерна, что на 78,7% превышает показатель за тот же период предыдущего года. Такой объем погрузки стал рекордным для данного месяца. Из этого количества 266 тыс. тонн было загружено в контейнеры (17,9 тыс. ДФЭ, увеличение в 1,8 раза).

Экспортные перевозки зерна в апреле достигли 2,4 млн тонн (увеличение в 2,5 раза), включая 1,5 млн тонн (увеличение в 2,6 раза) – в сторону портов.

Наибольшие объемы были отправлены за границу через порты Юга (1,4 млн тонн, увеличение в 2,8 раза). В адрес портов Северо-Запада было отправлено 87 тыс. тонн (увеличение в 2,5 раза), в адрес портов Дальнего Востока – 65 тыс. тонн (+1,1%).

Через сухопутные пункты пропуска в апреле на экспорт было отправлено 803 тыс. тонн (увеличение в 2,5 раза).

Во внутреннем сообщении было отправлено 993 тыс. тонн зерна (+6,6%).

С января по апрель 2026 года на сети ОАО «РЖД» было погружено 12,5 млн тонн зерна, что на 53,9% больше, чем за тот же период предыдущего года.

Среди регионов РФ наибольшие объемы зерна отправили Алтайский край (335 тыс. тонн, +60,9%), Новосибирская (311 тыс. тонн, +37,3%) и Омская (195 тыс. тонн, +13%) области.