"Орлан" до зоны отдыха "Оленьи ручьи" начнет свои рейсы с 22 мая.

Перед началом активного туристического периода, СвЖД снова запускает пригородный поезд из Екатеринбурга до известного природного парка Свердловской области «Оленьи ручьи». Поезд будет ходить с 22 мая по 25 октября 2026 года в режиме экспресса по пятницам, субботам и воскресеньям. На маршруте будет использован «Орлан» из трех вагонов.

Пригородный поезд № 7011 на маршруте Екатеринбург – Михайловский завод будет отправляться из уральской столицы в 08:09 по местному времени и прибывать на о. п. Бажуково (выход на маршруты центральной части парка) в 10:48, на о. п. Аракаево (выход на маршруты южной части парка) – в 11:13. Днем туристы смогут наслаждаться природой, а вечером вернуться домой. В обратную сторону поезд № 7012 Михайловский завод – Екатеринбург будет отправляться с о. п. Аракаево в 16:54, с о. п. Бажуково – в 17:20 и прибывать в Екатеринбург в 19:58. Планируются остановки на станциях Ревда и Дружинино.

Билеты на рейсы «Орлана» 22, 23 и 24 мая уже доступны для покупки. Их можно купить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в кассах, терминалах самообслуживания или на сайте перевозчика – Свердловской пригородной компании. Стоимость проезда в одну сторону от Екатеринбурга до Бажуково или Аракаево составляет 402 рубля по полному тарифу. Действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом. Проездные документы оформляются с указанием мест.

Билеты на следующие рейсы «Орлана» будут доступны для покупки за 10 дней до даты отправления поезда.

Также все заинтересованные лица могут приобрести у туроператора комплект услуг с экскурсионным обслуживанием. Он включает в себя сопровождение гида в поезде и на протяжении всего маршрута, проезд в обе стороны, билет в парк и пользование зоной отдыха, которая создана специально для пассажиров «Орлана». Дополнительную информацию можно найти на сайте проекта «ЭКО-маршрут «Оленьи ручьи», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.