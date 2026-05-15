2026-05-15 09:34
С января по апрель 2026 года более 530 тыс. людей воспользовались услугами двухэтажных поездов на Горьковской железнодорожной линии.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2026 года двухярусные дальнобойные поезда, следующие по Горьковской железнодорожной магистрали, перевезли 534 тыс. пассажиров. Эти поезда обеспечивают связь между Москвой и Казанью, Чебоксарами, Йошкар-Олой и Ижевском.

Из Чебоксар двухярусными поездами отправились 184 тыс. людей, из Ижевска – 133,4 тыс. пассажиров. Со столицей Марий Эл на них проехали 114,4 тыс. человек, со столицей Татарстана – 102,2 тыс. пассажиров.

Вагоны этих поездов оборудованы современными системами для поддержания микроклимата, экологически безопасными туалетами, системами безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе есть розетки для зарядки мобильных устройств.

Каждый двухярусный поезд приспособлен для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения. Для этого предусмотрен вагон с купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие устройства для комфортного путешествия, а вся необходимая информация продублирована шрифтом Брайля.

Проездные документы можно получить через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробности о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

