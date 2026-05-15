Московская железная дорога станет участником мероприятия «Ночь музеев»

09:21

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Московская железнодорожная сеть примет участие в общероссийском мероприятии «Ночь музеев», которое запланировано на 16 мая текущего года. Три локации будут доступны для посещения: военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий» на Московском вокзале Тулы, Музей железнодорожного транспорта на станции Ряжск, а также Историко-мемориальный комплекс на станции Поныри.

Гости и жители Тулы смогут узнать историю бронепоезда № 13 «Тульский рабочий» и его вклад в защиту города с 18:00 до 22:00. Участники мероприятия смогут посетить кабину и бронированные площадки поезда, а также увидеть условия, в которых служил экипаж знаменитого бронепоезда.

На станции Ряжск в 21:00 начнется бесплатная экскурсия по экспозиционной площадке. Посетителям представят предметы быта конца XIX – начала XX века, национальные костюмы жителей Ряжска, а также расскажут об истории региона.

Историко-мемориальный комплекс на станции Поныри будет открыт для посетителей с 09:00 до 18:00. Все желающие смогут принять участие в бесплатных экскурсиях по экспозиции, посвященной истории станции Поныри и железнодорожных спецформирований, защищавших ее во время Курской битвы.

Вход на все мероприятия бесплатный, как сообщили в отделе корпоративных коммуникаций МЖД.