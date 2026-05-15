Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Московская железная дорога станет участником мероприятия «Ночь музеев»

2026-05-15 09:21
Московская железная дорога станет участником мероприятия «Ночь музеев»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Московская железнодорожная сеть примет участие в общероссийском мероприятии «Ночь музеев», которое запланировано на 16 мая текущего года. Три локации будут доступны для посещения: военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий» на Московском вокзале Тулы, Музей железнодорожного транспорта на станции Ряжск, а также Историко-мемориальный комплекс на станции Поныри.

Гости и жители Тулы смогут узнать историю бронепоезда № 13 «Тульский рабочий» и его вклад в защиту города с 18:00 до 22:00. Участники мероприятия смогут посетить кабину и бронированные площадки поезда, а также увидеть условия, в которых служил экипаж знаменитого бронепоезда.

На станции Ряжск в 21:00 начнется бесплатная экскурсия по экспозиционной площадке. Посетителям представят предметы быта конца XIX – начала XX века, национальные костюмы жителей Ряжска, а также расскажут об истории региона.

Историко-мемориальный комплекс на станции Поныри будет открыт для посетителей с 09:00 до 18:00. Все желающие смогут принять участие в бесплатных экскурсиях по экспозиции, посвященной истории станции Поныри и железнодорожных спецформирований, защищавших ее во время Курской битвы.

Вход на все мероприятия бесплатный, как сообщили в отделе корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru