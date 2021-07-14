Продажи билетов через интернет-сервисы на ДВЖД превысили допандемийный уровень в I полугодии

10:03

В январе-июне 2021 года на Дальневосточной железной дороге было оформлено более 761 тыс. электронных проездных документов, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Отмечен рост реализации электронных билетов (+11,6%) и по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года. При этом доля электронных продаж от общего количества проданных билетов составила почти 60% (+1,3% к 2020 году).

Только в июне 2021 года на Дальневосточной железной дороге пассажиры оформили более 172,8 тыс. электронных проездных документов (рост в 1,9 раза к июню 2020 года, +20,6% к июню 2019 года). Доля электронных продаж составила 65% (+9,6%).

Использование интернет-сервисов является безопасным дистанционным способом покупки, позволяющим исключить личные контакты и избежать рисков заражения вирусной инфекцией.

Для приобретения билетов на поезда дальнего следования можно воспользоваться официальным сайтом ОАО «ЖД» или мобильным приложением «ЖД Пассажирам».

При оформлении электронных билетов через интернет получать посадочный купон в кассе или терминале самообслуживания не нужно. На все поезда АО «Федеральная пассажирская компания» электронная регистрация осуществляется автоматически. Билеты и кассовые чеки сохраняются в личном кабинете пользователя, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.