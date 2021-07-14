Современный пригородный поезд протестировали на маршруте Рузаевка – Саранск – Красный Узел (Республика Мордовия)

14:41

Сегодня на Куйбышевской железной дороге прошла опытная поездка по маршруту Рузаевка – Саранск – Красный Узел с использованием современного подвижного состава. В мероприятии приняли участие начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и врио Главы Республики Мордовия Артем Здунов.

Тестовая поездка была организована в рамках договоренностей начальника Куйбышевской железной дороги и врио Главы Республики Мордовия о запуске городской электрички, которая сможет связать между собой крупнейшие города региона.

Специалисты Куйбышевской железной дороги рассказали участникам поездки об особенностях нового подвижного состава и продемонстрировали представителям органов власти современные пригородные поезда, включая рельсовый автобус серии РА-3 и электропоезд серии ЭП2Д, которые могут активно использоваться для пригородных пассажирских перевозок в республике Мордовия, в том числе для обслуживания маршрута Рузаевка – Саранск – Красный Узел.

В опытную поездку руководители Куйбышевской железной дороги и Правительства Республики Мордовия отправились на пригородном поезде серии ЭП2Д, который полностью соответствует всем требованиям комфорта и безопасности.

В составе данного поезда четыре комфортабельных вагона нового поколения, оснащенных мягкими креслами, экологически чистыми туалетными комплексами, системами кондиционирования и обеззараживания воздуха, также предусмотрены места для инвалидов в креслах-колясках и подъемники для их посадки и высадки.

«Назначение современного подвижного состава на маршруте Рузаевка – Саранск – Красный Узел позволит повысить уровень комфорта, а удобное расписание, которое будет привязано к началу и окончанию рабочей и учебной смены, а также к работе медицинских и ведомственных учреждений сделает его более привлекательным и востребованным среди жителей региона», – отметил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

В настоящее время прорабатывается возможность эксплуатации данного подвижного состава уже в 2022 году.