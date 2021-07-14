Более 10 тыс. маломобильных пассажиров воспользовались поездами дальнего следования на СвЖД с начала 2021 года

За шесть месяцев (январь-июнь) 2021 года в специализированные купе для инвалидов поездов дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания» на полигоне СвЖД оформлено более 10 тыс. билетов (за аналогичный период 2020 года – 6,5 тыс.). В том числе в июне более 200 пассажиров оформили проездные документы с использованием интернет-ресурсов ОАО «ЖД».

Холдинг «ЖД» ведет постоянную работу над улучшением условий и повышением доступности поездок для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно увеличивается количество вагонов со специализированным купе (за счет приобретения нового и модернизации эксплуатируемого подвижного состава). Конструкция специализированных вагонов позволяет пассажиру передвигаться на кресле-коляске: предусмотрены подъемные посадочные устройства, увеличена площадь тамбурной зоны и проходов, оборудованы более широкие двери, в том числе и в санитарную комнату. Для незрячих пассажиров информация в вагоне продублирована шрифтом Брайля. В специализированное купе поездов формирования АО «ФПК» для инвалида и его сопровождающего действует скидка 50%.

Повышению доступности поездок для маломобильных пассажиров также способствует развитие интернет-сервисов. С 24 мая 2021 года инвалиды могут приобретать билеты на специализированные места в поездах дальнего следования на сайте ОАО «ЖД» без дополнительной регистрации в Центре содействия мобильности и предъявления подтверждающих инвалидность документов. Проверка правовых оснований будет производиться автоматически: для покупки билета на специализированное место достаточно указать данные пассажира и номер СНИЛС – необходимые сведения о пассажире перевозчик получит в электронном виде. Для этого холдинг «ЖД» и Пенсионный фонд России интегрировали информационные системы ЖД и Федерального реестра инвалидов.

В первую очередь специализированные места предоставляются инвалидам-колясочникам. Они могут оформлять билеты с момента открытия продаж. Всем остальным категориям инвалидов льготные билеты доступны за 10 суток до отправления поезда.