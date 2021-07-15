Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажирам Красноярского железнодорожного вокзала напомнили о необходимости соблюдения масочного режима

2021-07-15 09:51
На вокзале станции Красноярск железнодорожники и сотрудники транспортной полиции провели совместный рейд и напомнили пассажирами о необходимости соблюдения масочного режима.

Рейд прошел на территории вокзального комплекса, а также в электричках – в период стоянки до их отправления.

Отметим, что пассажиры в подавляющем большинстве с ответственностью и пониманием относятся к соблюдению санитарно-гигиенических правил и требований эпидемической безопасности.

Участники профилактической акции провели разъяснительные беседы с посетителями вокзала, которые игнорировали рекомендации Роспотребнадзора.

Для защиты пассажиров холдингом «ЖД» реализован комплекс противоэпидемических мер. В частности, на всех вокзалах установлены диспенсеры со специальными антисептическими составами для обработки рук, нанесена напольная разметка для соблюдения социальной дистанции, на секциях сидений в залах ожидания нанесены наклейки с рекомендациями по рассадке пассажиров.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора проводится регулярная уборка и дезинфекция помещений и вагонов поездов.

Красноярская железная дорога призывает пассажиров беречь свое здоровье и здоровье окружающих и неукоснительно соблюдать масочный режим.

