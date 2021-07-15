Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О движении пассажирских поездов в Могочинском районе Забайкальского края

2021-07-15 09:45
В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Нанагры – Урюм Забайкальской железной дороги отменены пригородные поезда № 6221 сообщением Ксеньевская – Зилово, № 6220 сообщением Зилово – Ксеньевская. Перевозка пассажиров организована автомобильным транспортом.

Также задерживаются пассажирские поезда дальнего следования № 2 Москва – Владивосток и № 392 Чита – Благовещенск. Пассажиры задержанных поездов дальнего следования обеспечены водой и дополнительным питанием.

Напомним, 14 июля 2021 года в 19:20 по московскому времени на перегоне Нанагры – Урюм Забайкальской железной дороги произошел сход 34 вагонов двух грузовых поездов.

В настоящее время движение по перегону приостановлено.

Для ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда со станций Могоча, Зилово, Шилка.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

В целях координации работ по ликвидации последствий схода на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб.

Причины происшествия устанавливаются.

Забайкальская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

