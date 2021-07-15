О движении поездов в Могочинском регионе Забайкальского края

О движении поездов в Могочинском регионе Забайкальского края

09:40

14 июля 2021 года в 19:20 по московскому времени на перегоне Нанагры – Урюм Забайкальской железной дороги произошел сход 34 вагонов двух грузовых поездов.

В настоящее время движение по перегону приостановлено, в связи с чем задерживаются пассажирские поезда № 2 Москва – Владивосток и № 392 Чита – Благовещенск.

Для ликвидации последствий схода к месту происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Могоча, Зилово, Шилка.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

В целях координации работ по ликвидации последствий схода на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб.

Причины происшествия устанавливаются.

Забайкальская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).