Около 8 тыс. пассажиров получили специализированную помощь на вокзалах Юго-Восточной железной дороги за 9 месяцев

2022-10-21 12:09
Около 8 тыс. пассажиров получили специализированную помощь на вокзалах Юго-Восточной железной дороги за 9 месяцев
С января по сентябрь 2022 года услугами сопровождения на вокзалах Юго-Восточной железной дороги воспользовались 7 тыс. 926 пассажиров с ограниченными возможностями. Это более, чем на 36% превышает количество таких граждан в прошлом году (5817 человек). Наибольшее количество заявок поступило на вокзалы станций Воронеж-1 (1323), Воронеж Южный (1240), Белгород (1149), Липецк (926) и Россошь (692).

Пассажиры воспользовались такими сервисами, как содействие при оформлении проездных документов, организация встречи, высадка и посадка на поезда дальнего следования, предоставление места для временного пребывания, перемещение и погрузка багажа.

Напомним, что при необходимости маломобильным гражданам предоставляются вспомогательные технические средства, в том числе вертикальные передвижные подъемные платформы для посадки в вагон поезда с низкой платформы, наклонные стационарные подъемники, специальные устройства для подъема по лестнице.

Чтобы ознакомиться с условиями оформления заявок, получить информацию или оформить заявку онлайн, необходимо на сайте ОАО «ЖД» перейти на страницу Центра содействия мобильности или позвонить по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

