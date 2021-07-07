Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Между Калининградом и поселком Железнодорожный начинает курсировать пригородный поезд

2021-07-07 11:08
С 10 июля по 26 сентября включительно по субботам и воскресеньям начинает курсировать дополнительно назначенный пригородный поезд сообщением Калининград – Железнодорожный.

С Южного вокзала рельсобус будет отправляться в 09:20 и прибывать на станцию Железнодорожный в 11:46. Время отправления поезда в обратном направлении – 15:30, прибытия в Калининград – 17:58.

В пути следования предусмотрена одна остановка – в Черняховске (в 10:37 – из Калининграда, в 16:25 – из Железнодорожного) для посадки/высадки пассажиров.

Курсирование поезда Калининград – Железнодорожный возобновляется согласно запросу АО «КППК», согласованному с правительством Калининградской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД. 

