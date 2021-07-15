Первый мультимодальный маршрут к местам отдыха в Приморье запущен на ДВЖД

11:46

15 июля первые пассажиры из Хабаровского края доставлены по мультимодальному маршруту Советская Гавань – Хабаровск – Уссурийск – Андреевка к местам летнего отдыха в Приморском крае. Железнодорожники организовали удобный маршрут для дальневосточников по инициативе врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, основанной на обращениях и предложениях жителей региона.

Поездка до Уссурийска осуществлялась поездом № 352/351 Советская Гавань – Владивосток. Далее автобус от Уссурийска через Безверхово, Славянку, Рязановку доставил направляющихся на отдых людей до Андреевки с остановками на морских базах отдыха «Лагуна», «Океан» и «Волна». На всем маршруте действовали проездные документы, оформленные в кассах АО «Федеральная пассажирская компания» или на сайте ОАО «ЖД».

Напомним, мультимодальный маршрут Советская Гавань – Хабаровск – Уссурийск – Андреевка будет действовать до 31 августа. Для удобства пассажиров расписание автобусов, курсирующих от Уссурийска до Андреевки и в обратном направлении, согласовано с расписанием поезда № 352/351 Советская Гавань – Владивосток. Автобус от железнодорожного вокзала Уссурийска ежедневно отправляется в 07:10 с прибытием в Андреевку в 12:25. В обратном направлении – от остановки Андреевка (база отдыха Волна) в 13:30, с прибытием на вокзал Уссурийска в 19:20.

Для детей действуют специальные тарифы (до 5 лет – проезд бесплатный без предоставления отдельного места).

Подробная информация о маршруте размещена на официальном сайте ОАО «ЖД» во вкладке «Мультимодальные перевозки».

Получать информацию о новых скидках и специальных тарифах для покупки билетов пассажиры могут в телеграм-канале АО «ФПК» «Скидки на поезд ФПК». Подписаться на него можно, перейдя по ссылке или набрав в строке поиска мессенджера «Телеграм» название канала, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.