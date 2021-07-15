Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Первый мультимодальный маршрут к местам отдыха в Приморье запущен на ДВЖД

2021-07-15 11:46
Первый мультимодальный маршрут к местам отдыха в Приморье запущен на ДВЖД
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

15 июля первые пассажиры из Хабаровского края доставлены по мультимодальному маршруту Советская Гавань – Хабаровск – Уссурийск – Андреевка к местам летнего отдыха в Приморском крае. Железнодорожники организовали удобный маршрут для дальневосточников по инициативе врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, основанной на обращениях и предложениях жителей региона.

Поездка до Уссурийска осуществлялась поездом № 352/351 Советская Гавань – Владивосток. Далее автобус от Уссурийска через Безверхово, Славянку, Рязановку доставил направляющихся на отдых людей до Андреевки с остановками на морских базах отдыха «Лагуна», «Океан» и «Волна». На всем маршруте действовали проездные документы, оформленные в кассах АО «Федеральная пассажирская компания» или на сайте ОАО «ЖД».

Напомним, мультимодальный маршрут Советская Гавань – Хабаровск – Уссурийск – Андреевка будет действовать до 31 августа. Для удобства пассажиров расписание автобусов, курсирующих от Уссурийска до Андреевки и в обратном направлении, согласовано с расписанием поезда № 352/351 Советская Гавань – Владивосток. Автобус от железнодорожного вокзала Уссурийска ежедневно отправляется в 07:10 с прибытием в Андреевку в 12:25. В обратном направлении – от остановки Андреевка (база отдыха Волна) в 13:30, с прибытием на вокзал Уссурийска в 19:20.

Для детей действуют специальные тарифы (до 5 лет – проезд бесплатный без предоставления отдельного места).

Подробная информация о маршруте размещена на официальном сайте ОАО «ЖД» во вкладке «Мультимодальные перевозки».

Получать информацию о новых скидках и специальных тарифах для покупки билетов пассажиры могут в телеграм-канале АО «ФПК» «Скидки на поезд ФПК». Подписаться на него можно, перейдя по ссылке  или набрав в строке поиска мессенджера «Телеграм» название канала, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru