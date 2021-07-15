Двухэтажные поезда нарастили объем перевозок в первом полугодии в 1,5 раза к допандемийному 2019 году

11:11

Перевозки двухэтажными поездами в первом полугодии 2021 года увеличились в 1,5 раза в сравнении с 2019 годом – почти до 4,2 млн пассажиров. В том числе в июне было перевезено 888,6 тыс. пассажиров (+46% к июню 2019 года).

Доля двухэтажных поездов в общем объеме перевозок Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «ЖД») за январь-июнь составила 11,3%. Наиболее популярными направлениями стали:

Москва – Брянск (16,5% от общего объема перевозок двухэтажными поездами);

Москва – Воронеж (13,6%);

Москва – Санкт-Петербург (12,3%);

Санкт-Петербург – Адлер (7,2%);

Санкт-Петербург – Мурманск (6,8%).

Рост объемов перевозок к 2019 году связан с тем, что ФПК увеличивает количество таких поездов на наиболее популярных маршрутах. К примеру, в прошлом году двухэтажные поезда связали Мурманск и Санкт-Петербург, а также Москву и Смоленск. С мая 2021 года двухэтажные вагоны включены в состав поезда № 72/71 Москва – Чебоксары, а на летний период – в состав поезда № 277/278 Санкт-Петербург – Анапа.

Сегодня по российским железным дорогам курсирует 21 пара двухэтажных поездов по 16 маршрутам, а в парке АО «ФПК» насчитывается 623 вагона такого типа.

Новый подвижной состав оснащается современными системами поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами, мультимедийными системами. В каждом купе есть розетки для зарядки мобильных устройств и usb-порты. В вагонах типа СВ каждое место оборудовано ЖК-дисплеем для просмотра видеопрограмм. Доступ в купе осуществляется по индивидуальным магнитным ключ-картам. Для комфортной поездки маломобильного пассажира и его сопровождающего в составе поездов предусмотрены вагоны со специальными купе увеличенной площади, а также подъемное устройство для инвалидной коляски и другие приспособления.

Специально для своих пассажиров ФПК регулярно инициирует различные маркетинговые предложения. К примеру, в рамках акции «Выбери свое направление! Двухэтажные поезда от 999 руб.» пассажиры могут приобретать билеты на верхние места купейных вагонов по выгодным ценам в двухэтажные поезда. На маршрут Москва – Санкт-Петербург оформить проездные документы можно до 30 июля, на поезда, которые связывают Москву с Пензой, Казанью, Самарой и Ижевском, а также на маршруте Ростов-на-Дону – Адлер – до 3 августа.