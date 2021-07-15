Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Двухэтажные поезда нарастили объем перевозок в первом полугодии в 1,5 раза к допандемийному 2019 году

2021-07-15 11:11
Двухэтажные поезда нарастили объем перевозок в первом полугодии в 1,5 раза к допандемийному 2019 году
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Перевозки двухэтажными поездами в первом полугодии 2021 года увеличились в 1,5 раза в сравнении с 2019 годом – почти до 4,2 млн пассажиров. В том числе в июне было перевезено 888,6 тыс. пассажиров (+46% к июню 2019 года).

Доля двухэтажных поездов в общем объеме перевозок Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «ЖД») за январь-июнь составила 11,3%. Наиболее популярными направлениями стали:

  • Москва – Брянск (16,5% от общего объема перевозок двухэтажными поездами);
  • Москва – Воронеж (13,6%);
  • Москва – Санкт-Петербург (12,3%);
  • Санкт-Петербург – Адлер (7,2%);
  • Санкт-Петербург – Мурманск (6,8%).

Рост объемов перевозок к 2019 году связан с тем, что ФПК увеличивает количество таких поездов на наиболее популярных маршрутах. К примеру, в прошлом году двухэтажные поезда связали Мурманск и Санкт-Петербург, а также Москву и Смоленск. С мая 2021 года двухэтажные вагоны включены в состав поезда № 72/71 Москва – Чебоксары, а на летний период – в состав поезда № 277/278 Санкт-Петербург – Анапа.

Сегодня по российским железным дорогам курсирует 21 пара двухэтажных поездов по 16 маршрутам, а в парке АО «ФПК» насчитывается 623 вагона такого типа.

Новый подвижной состав оснащается современными системами поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами, мультимедийными системами. В каждом купе есть розетки для зарядки мобильных устройств и usb-порты. В вагонах типа СВ каждое место оборудовано ЖК-дисплеем для просмотра видеопрограмм. Доступ в купе осуществляется по индивидуальным магнитным ключ-картам. Для комфортной поездки маломобильного пассажира и его сопровождающего в составе поездов предусмотрены вагоны со специальными купе увеличенной площади, а также подъемное устройство для инвалидной коляски и другие приспособления.

Специально для своих пассажиров ФПК регулярно инициирует различные маркетинговые предложения. К примеру, в рамках акции «Выбери свое направление! Двухэтажные поезда от 999 руб.» пассажиры могут приобретать билеты на верхние места купейных вагонов по выгодным ценам в двухэтажные поезда. На маршрут Москва – Санкт-Петербург оформить проездные документы можно до 30 июля, на поезда, которые связывают Москву с Пензой, Казанью, Самарой и Ижевском, а также на маршруте Ростов-на-Дону – Адлер – до 3 августа.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru