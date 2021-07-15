Продолжаются восстановительные работы на перегоне Нанагры – Урюм Забайкальской железной дороги

09:56

Напомним, 14 июля 2021 года в 19:20 по московскому времени на перегоне Нанагры – Урюм Забайкальской железной дороги произошел сход 34 вагонов двух грузовых поездов.

В настоящее время движение по перегону приостановлено.

На месте руководит ликвидацией последствий схода начальник Забайкальской железной дороги, работают восстановительные поезда со станций Могоча и Зилово, задействованы 492 сотрудника ЗабЖД.

В целях координации работ по ликвидации последствий схода на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

Причины происшествия устанавливаются.

В связи со сходом вагонов грузового поезда задерживаются пассажирские поезда дальнего следования № 2 Москва – Владивосток, № 392 Чита – Благовещенск, № 62 Москва – Владивосток и № 12 Самара – Владивосток. Пассажиры задержанных поездов дальнего следования обеспечиваются водой и дополнительным питанием.

Ожидаются задержки поездов дальнего следования № 11 Владивосток – Самара и № 391 Благовещенск – Чита.

Отменены пригородные поезда № 6221 Ксеньевская – Зилово, № 6220 Зилово – Ксеньевская. Перевозка пассажиров организована автомобильным транспортом.

Забайкальская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).