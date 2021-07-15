Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Масштабную дезинфекцию провели на железнодорожном вокзале Ростов-Главный

2021-07-15 12:43
Сотрудники Донского спасательного центра МЧС провели масштабную дезинфекцию железнодорожного вокзала Ростов-Главный и прилегающую к нему территории.

В общей сложности было обработано 8 тыс. кв. м. территории вокзального комплекса, в том числе залы ожидания, досмотровую зону, служебные помещения, лестницы, переходы.

При этом использовались хлорсодержащие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Спасатели распыляли их с помощью специального оборудования: ранцевых дезинфекционных приборов.

«Такая обработка проводится у нас регулярно. В целом, работа по противодействию инфекции ведется в ежедневном режиме. Не реже одного раза в час обрабатываются поверхности, поручни и ручки в залах ожидания, кассовых залах и других помещениях. Для удобства пассажиров и работников в зданиях вокзалов установлены санитайзеры с антисептиками. В постоянной чистоте поддерживаются санитарные комнаты», – сообщил начальник вокзала Ростов-Главный Роман Булавинов.

Прибывающий и убывающий потоки пассажиров разделены по конкорсу и не пересекаются, что позволяет в условиях пандемии избегать лишних контактов. В случае отправления организованных детских групп, они проходят по «зеленому коридору» и ожидают своего поезда на огороженной территории, что также предотвращает лишние контакты.

Пристальное внимание уделяется и безопасности работников, обеспечивающих функционирование пассажирского комплекса. Всем сотрудникам вокзалов, проводникам пассажирских вагонов и разъездным кассирам городских и пригородных поездов измеряют температуру и допускают к работе только при условии удовлетворительного состояния здоровья. Кроме того, работникам выдаются одноразовые маски и перчатки.

