Изменяется расписание пригородных поездов на направлении Нижний Тагил – Алапаевск – Егоршино

12:27

С 15 июля в Свердловской области временно изменяется расписание пригородных поездов на маршруте Нижний Тагил – Алапаевск – Егоршино (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания»). График скорректирован в связи с временным ограничением скорости движения на участке Ясашная – Нижняя Салда.

Пригородный поезд № 6893/6894 Алапаевск – Нижний Тагил с 15 по 19 июля будет отправляться в 07:44 по местному времени (позднее на 1 час 7 минут), прибывать в 11:12 (позднее на 1 час 42 минуты). С 22 по 26 июля поезд будет отправляться по графику, прибывать в 10:10 (позднее на 40 минут).

Пригородный поезд № 6895/6896 Егоршино – Нижний Тагил с 15 по 19 июля будет отправляться в 18:53 (позднее на 47 минут), прибывать в 23:59 (позднее на 1 час 35 минут). С 22 по 26 июля поезд будет отправляться по графику, прибывать в 22:59 (позднее на 35 минут).

Изменения коснутся также расписания пригородных поездов № 6891/6892 Нижний Тагил – Егоршино и № 6897/6898 Нижний Тагил – Алапаевск.

СвЖД просит пассажиров быть внимательнее и уточнять расписание при планировании поездки. Ознакомиться со всеми изменениями можно на сайте пригородной компании, в мобильных приложениях «ЖД Пассажирам» и «Пригород», а также в пригородных кассах.