2021-07-15 12:18
Профилактическая акция «Железнодорожный патруль» прошла в Белгороде
Белгородские железнодорожники совместно с сотрудниками управления молодежной политики города Белгорода и транспортными полицейскими провели акцию «Железнодорожный патруль» на станции Белгород. Цель – предотвращение случаев травмирования в зоне движения поездов. Пассажирам с детьми напомнили о необходимости строго соблюдать правила безопасности в ожидании поезда и во время поездки. Волонтеры городской администрации предложили всем желающим проверить свои знания, ответив на вопросы викторины «Безопасная железная дорога», вручили каждому участнику тематические памятки.

В ходе рейда по территории станции организаторы провели профилактические беседы с теми, кто переходит пути в неприспособленных для этой цели местах, и призвали их пересекать железную дорогу только по пешеходным переходам во избежание несчастных случаев.

Напоминаем, что нельзя ходить по путям и пересекать их в любом удобном пешеходу месте, особенно под подвижным составом. Опасно перебегать железную дорогу перед приближающимся поездом, прыгать с платформ, залезать на крыши вагонов и приближаться к контактной сети. Соблюдая эти несложные правила, вы сохраните свое здоровье и жизнь.

Дополнительная информация по телефону: (4722) 76-15-49, Галина Мостипан.

