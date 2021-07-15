11:59

15 июля 2021 года в 11:07 по московскому времени восстановлено движение поездов по одному пути перегона Нанагры – Урюм Забайкальской железной дороги, прерванное ранее в результате схода вагонов грузовых поездов.

В связи с происшествием задерживаются пассажирские поезда дальнего следования № 2 Москва – Владивосток, № 392 Чита – Благовещенск, № 62 Москва – Владивосток, № 12 Самара – Владивосток.

Пассажиры задержанных поездов обеспечиваются водой и дополнительным питанием.

Забайкальская железная дорога принимает все необходимые меры для скорейшего ввода поездов в график движения и приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Напомним, 14 июля 2021 года в 19:20 по московскому времени на перегоне Нанагры – Урюм произошел сход 34 вагонов двух грузовых поездов.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

В настоящее время движение по одному из путей на перегоне приостановлено.

Ликвидацией последствий схода на месте руководит начальник Забайкальской железной дороги, для координации работ создан оперативный штаб, задействованы восстановительные поезда со станций Могоча и Зилово и 492 сотрудника железной дороги.

По предварительным данным, сход произошел по причине размыва железнодорожного полотна из-за обильных осадков.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).