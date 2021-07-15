Изменяется расписание пригородных поездов на приморских направлениях с 16 по 18 июля

15:49

В связи с благоприятным прогнозом погоды с 16 по 18 июля на зеленоградском и светлогорском направлениях назначаются дополнительные поезда, при этом график курсирования нескольких поездов скорректирован.

В пятницу 16 июля назначены дополнительные поезда, которые будут отправляться:

с Северного вокзала в 09:21, 11:49, 21:15 до остановочного пункта Приморье (Зеленоградск);

с Северного вокзала в 10:42 до станции Зеленоградск Новый;

с Южного вокзала в 14:38, 19:24 до станции Зеленоградск Новый;

со станции Зеленоградск Новый в 11:18, 15:53, 20:18, 22:15 до Южного вокзала;

с о.п.Приморье в 13:42 до Южного вокзала;

с Северного вокзала в 09:37 до станции Пионерский Курорт;

с Южного вокзала в 14:17, 19:32 в Светлогорск;

из Пионерского Курорта в 10:24 до Южного вокзала;

из Светлогорска в 15:58, 21:17, 21:50 до Южного вокзала.

Вечерний поезд № 6821 сообщением Южный вокзал – о.п.Приморье в ближайшую пятницу отправится на 30 минут позже – в 20:30, с о.п. Приморье в Калининград поезд № 6824 отправится позже на 20 минут – в 21:20, также поезд № 6961 сообщением о.п.Приморье – Светлогорск будет отправляться на 40 минут позже – в 21:26.

В субботу 17 июля дополнительные поезда будут отправляться:

с Северного вокзала в 11:49, 20:55 до остановочного пункта Приморье (Зеленоградск);

с Северного вокзала в 10:42 до станции Зеленоградск Новый;

с Южного вокзала в 14:38 до станции Зеленоградск Новый;

со станции Зеленоградск Новый в 11:18, 15:53, 21:55 до Южного вокзала;

с о.п.Приморье в 13:42 до Южного вокзала;

с Северного вокзала в 09:37 до станции Пионерский Курорт;

с Южного вокзала в 20:26 в Светлогорск;

из Пионерского Курорта в 10:24 до Южного вокзала;

из Светлогорска в 21:50 до Южного вокзала.

Поезд №№ 7209/7210 (отправление в Светлогорск с Южного вокзала в 14:17, в обратном направлении 15:58) назначен в расписание 16-го июля, а в субботу 17 июля не курсирует.

В воскресенье 18 июля время отправления дополнительных поездов:

с Северного вокзала в 20:55 до остановочного пункта Приморье (Зеленоградск);

с Северного вокзала в 10:42 до станции Зеленоградск Новый;

с Южного вокзала в 14:38 до станции Зеленоградск Новый;

со станции Зеленоградск Новый в 11:18, 15:53, 21:55 до Южного вокзала.

с Южного вокзала в 20:26 в Светлогорск;

из Светлогорска в 21:50 до Южного вокзала.

С расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам».