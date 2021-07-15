Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 106 тыс. гигабайт информации загружено через Wi-Fi посетителями вокзалов в июне 2021 года

2021-07-15 15:33
Более 106 тыс. гигабайт информации загружено через Wi-Fi посетителями вокзалов в июне 2021 года
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В июне 2021 года на 159 крупных вокзалах страны, предоставляющих услугу бесплатного Wi-Fi, скачано более 106 тыс. гигабайт информации. Общее количество пользователей услуги превысило 210 тыс. человек.

Вокзальный комплекс Адлер стал абсолютным лидером по объему загруженного через общедоступный Wi-Fi интернет-трафика и по количеству подключенных пользователей.

Кроме того, большой объем информации был скачен на вокзальных комплексах Павелецкий и Ростов-Главный, в лидерах по количеству подключенных пользователей также столичные Казанский и Ярославский вокзалы.

Всего по итогам 6 месяцев 2021 года было скачано свыше 325 тыс. гигабайт информации. Общее количество пользователей – более 576 тыс. человек.

Напомним, проект ОАО «ЖД» и компании «ТрансТелеКом» по оснащению вокзальных комплексов бесплатным доступом к сети Wi-Fi успешно реализуется с сентября 2015 года.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru