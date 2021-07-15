Более 106 тыс. гигабайт информации загружено через Wi-Fi посетителями вокзалов в июне 2021 года

В июне 2021 года на 159 крупных вокзалах страны, предоставляющих услугу бесплатного Wi-Fi, скачано более 106 тыс. гигабайт информации. Общее количество пользователей услуги превысило 210 тыс. человек.
Вокзальный комплекс Адлер стал абсолютным лидером по объему загруженного через общедоступный Wi-Fi интернет-трафика и по количеству подключенных пользователей.
Кроме того, большой объем информации был скачен на вокзальных комплексах Павелецкий и Ростов-Главный, в лидерах по количеству подключенных пользователей также столичные Казанский и Ярославский вокзалы.
Всего по итогам 6 месяцев 2021 года было скачано свыше 325 тыс. гигабайт информации. Общее количество пользователей – более 576 тыс. человек.
Напомним, проект ОАО «ЖД» и компании «ТрансТелеКом» по оснащению вокзальных комплексов бесплатным доступом к сети Wi-Fi успешно реализуется с сентября 2015 года.