Холдинг «ЖД» увеличил объем оказанных пассажирам в 1 полугодии дополнительных услуг: спрос на «Душ в поезде» вырос

2021-07-15 14:29
Холдинг «ЖД» увеличил объем оказанных пассажирам в 1 полугодии дополнительных услуг: спрос на «Душ в поезде» вырос
С января по июнь 2021 года услугой «Душ в поезде» в составах Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (перевозчик в границах Свердловской железной дороги и ЮУЖД) воспользовались почти 4 тыс. человек. В сравнении с аналогичным периодом 2019 и 2020 года объем оказанных услуг вырос в 4 раза.

Услуга предоставляется во всех фирменных поездах Уральского филиала, а также в регулярных поездах, курсирующих по наиболее протяженным маршрутам. К примеру, на Свердловской магистрали это фирменные поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург, Нижневартовск – Москва. Кроме того, воспользоваться душем могут пассажиры регулярных (не дополнительных) поездов южных направлений: до Новороссийска, Адлера и Анапы.

Произвести оплату можно наличными или банковской картой, так как все поезда Уральского филиала АО «ФПК» оснащены POS-терминалами.

В настоящее время душевыми модулями оборудованы десятки пассажирских вагонов на СвЖД. Холдинг совершенствует имеющийся подвижной состав и, при наличии технической возможности, включает в состав поездов максимальное количество вагонов с душем. В вагонах нового модельного ряда, так называемых двухвагонных сцепах, душевая кабина предусмотрена изначально и есть в каждом вагоне.

Ознакомиться с полным списком маршрутов, где гарантируется предоставление услуги, можно на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Услуги и сервисы».

