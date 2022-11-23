Расписание ряда пригородных поездов Киевского направления МЖД изменится 26 ноября в связи с переключением пути на станции Переделкино

11:26

В предстоящие выходные в расписании пригородных поездов Киевского направления МЖД внесены значительные изменения. Это связано с переключением II главного пути на новую ось на станции Переделкино.

Технологическое «окно» назначено с 00:30 26 ноября до 04:30 27 ноября, в выходные дни, когда пассажиропоток минимален. Железнодорожники проведут переключение пути на участке протяженностью 750 м, что позволит продолжить работы по формированию земляного полотна для укладки дополнительных путей.

На период работ движение поездов организуют по одному пути. В связи с этим из расписания выведут ряд пригородных поездов Киевского направления, а также аэроэкспрессов во Внуково.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.