Расписание некоторых поездов Савеловского направления МЖД изменится в середине июля в связи с ремонтно-путевыми работами

2021-07-06 10:30
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Расписание некоторых поездов Савеловского направления МЖД изменится в будние дни с 7 по 16 июля в связи с капитальным ремонтом пути на участке Дмитров – Каналстрой.

Обращаем внимание пассажиров, что в эти дни с 08:00 до 16:00 несколько поездов не проследуют на участках Лобня – Икша – Дубна, Икша – Савелово и Дмитров – Вербилки.

Кроме того, с 12 по 16 июля в ночные часы (с 01:00 до 05:00) железнодорожники проведут работы по подготовке и укладке стрелочного перевода на станции Лобня. В связи с этим выведут из расписания несколько электричек на участке Москва – Лобня – Икша и Лобня – Дмитров, у некоторых поездов изменится время отправление, прибытия и количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД. 

