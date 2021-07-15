Движение поездов на перегоне Нанагры – Урюм полностью восстановлено

17:19

15 июля в 16:20 по московскому времени завершены восстановительные работы на перегоне Нанагры – Урюм Могочинского района Забайкальской железной дороги, где 14 июля произошёл сход 34 вагонов двух грузовых поездов.

В настоящее время движение поездов на перегоне осуществляется в штатном режиме.

Задержанные в результате схода пассажирские поезда дальнего следования № 2 Москва – Владивосток, № 392 Чита – Благовещенск, № 62 Москва – Владивосток, № 12 Самара – Владивосток отправлены по маршруту. Также с отставанием от графика следуют поезда № 1 Владивосток – Москва, № 11 Владивосток – Самара, № 391 Благовещенск – Чита.

Забайкальская железная дорога принимает все необходимые меры для скорейшего ввода поездов в график движения и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» — ‪8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Напомним, что по причине схода и проведения восстановительных работ по ликвидации его последствий движение по перегону было временно приостановлено. 15 июля в 11:07 по московскому времени было восстановлено движение поездов по одному пути перегона.

Для координации работ на Забайкальской железной дороге был создан оперативный штаб, на месте происшествия восстановительными работами руководил начальник Забайкальской железной дороги Александр Скачков.

По предварительным данным, сход произошел по причине размыва железнодорожного полотна из-за обильных осадков.