Более 7,6 тыс. маломобильным пассажирам оказали помощь на вокзалах Горьковской железной дороги за полгода

10:08

За январь-июнь 2021 года на территории вокзальных комплексов Горьковской магистрали специализированную помощь оказали более 7,6 тыс. маломобильным пассажирам.

Наибольшее количество заявок в Центр содействия мобильности поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Киров (1739 человек), Нижний Новгород (1375 человек), Казань (766 человек) и Ижевск (583 человек).

В условиях текущей эпидемической обстановки услуга оказывается с учетом всех мер предосторожности.

Для лиц с ограниченными физическими возможностями на железнодорожных вокзальных комплексах безвозмездно осуществляется помощь по их сопровождению и транспортировке к подвижному составу силами сотрудников специализированной компании, также предоставляется услуга по транспортировке багажа.

Напомним, заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по телефону: 8 (800) 775-00-00 (доб. 1). Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг.

Подробную информацию об услугах Центра содействия мобильности можно получить на сайте ОАО «ЖД».