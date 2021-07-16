Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 7,6 тыс. маломобильным пассажирам оказали помощь на вокзалах Горьковской железной дороги за полгода

2021-07-16 10:08
Более 7,6 тыс. маломобильным пассажирам оказали помощь на вокзалах Горьковской железной дороги за полгода
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За январь-июнь 2021 года на территории вокзальных комплексов Горьковской магистрали специализированную помощь оказали более 7,6 тыс. маломобильным пассажирам.

Наибольшее количество заявок в Центр содействия мобильности поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Киров (1739 человек), Нижний Новгород (1375 человек), Казань (766 человек) и Ижевск (583 человек).

В условиях текущей эпидемической обстановки услуга оказывается с учетом всех мер предосторожности.

Для лиц с ограниченными физическими возможностями на железнодорожных вокзальных комплексах безвозмездно осуществляется помощь по их сопровождению и транспортировке к подвижному составу силами сотрудников специализированной компании, также предоставляется услуга по транспортировке багажа.

Напомним, заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по телефону: 8 (800) 775-00-00 (доб. 1). Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг.

Подробную информацию об услугах Центра содействия мобильности можно получить на сайте ОАО «ЖД».

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru