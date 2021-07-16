Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Северной железной дороге продажи билетов онлайн выросли в полтора раза за I полугодие

2021-07-16 11:55
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-июне 2021 года пассажиры приобрели онлайн около 1,5 млн билетов на поезда дальнего следования, отправлявшиеся с вокзалов и станций Северной железной дороги. Продажи выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в 1,5 раза (в I полугодии 2020 года было реализовано 976,1 тыс. билетов). Также отмечен рост онлайн-продаж и по сравнению с январем-июнем 2019 года на 5%.

Доля онлайн-продаж в январе-июне составила 54,1% в общем объеме реализованных за этот период проездных документов. Годом ранее данный показатель был на уровне 48,5%. В I полугодии 2019 года доля электронных продаж составила 44,7% в общем объеме реализованных билетов.

В июне текущего года через интернет реализовано более 303,7 тыс. билетов (рост в 2,6 раза) – 51,2% в общем объеме продаж (в июне 2020 года – 46,6%).

