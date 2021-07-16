Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Количество отправленных скоростными поездами пассажиров выросло почти в 2 раза за полгода

2021-07-16 14:08
В январе-июне 2021 года скоростными поездами «Сапсан», «Ласточка» и «Стриж» перевезено порядка 1,7 млн пассажиров, что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 6 месяцев 2021 года скоростными поездами «Ласточка» и «Стриж» по маршруту Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород перевезено более 1,4 млн пассажиров (+83% к 2020 году).

Так, скоростными поездами «Ласточка» перевезено более 880 тыс. человек (+79% к 2020 году). Скоростные поезда «Стриж» перевезли более 550 тыс. пассажиров (+90%).

Скоростными поездами «Сапсан» по маршруту Санкт-Петербург – Нижний Новгород – Санкт-Петербург перевезено более 240 тыс. пассажиров (+64% к 2020 году).

