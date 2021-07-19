Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 2021 года помощь по сопровождению на вокзалах Северной магистрали получили более 4 тыс. маломобильных пассажиров

2021-07-19 14:25
На вокзалах Северной железной дороги в январе-июне 2021 года специализированную помощь получили около 4,2 тыс. маломобильных пассажиров, что на 28,6% выше показателя за аналогичный период 2020 года. Специализированные организации оказывают помощь на 42 вокзалах (в том числе на 27 – пригородных), штатные работники – на 18 вокзалах.

Наибольшее количество услуг по сопровождению оказывается на вокзалах Вологда, Ярославль-Главный, Архангельск, Котлас-Южный и Сыктывкар. В общей сложности, на них помощь получили более 2 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Для комфортного пребывания маломобильных пассажиров ведется постоянная работа по созданию безбарьерной среды на территории вокзальных комплексов, адаптируются платформы. Так, например, в I полугодии 2021 года завершилась комплексная адаптация вокзала Сыктывкар, начались работы на костромском вокзале. На вокзале в Воркуте у билетной кассы появился пониженный прилавок. Реализуемые в настоящее время проекты по реконструкции платформы в Великом Устюге и третьей платформы на вокзале Ярославль-Главный также включают в себя работы по обустройству с учетом использования их людьми с ограниченными возможностями здоровья. В пассажирских зданиях на 8 пригородных станциях проводится обустройство современных санитарных комнат с адаптацией их для маломобильных пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД. 

