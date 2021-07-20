На Калининградском направлении в поездах дальнего следования увеличено количество пассажиров

16:11

Максимально разрешенное количество пассажиров в каждом поезде, следующим транзитом по территориям Литвы и Белоруссии из Калининграда в другие регионы России и в обратном направлении, увеличено до 250 человек.

Напоминаем, что ранее количество пассажиров в поездах Калининградского направления из-за санитарно-эпидемической обстановки по решению Литовской республики было ограничено 200 пассажирами.

Также сообщаем, что пассажирам поездов, следующих из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург, Адлер и в обратном направлении, вновь разрешается посадка/высадка на станциях Республики Беларусь. При этом для транзита по территории Литвы пассажирам необходимо иметь Шенгенскую визу. Прибывающие в Белоруссию граждане России, достигшие шестилетнего возраста, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, должны предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, зарегистрированный с использованием мобильного приложения «Путешествую без CОVID-19», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.