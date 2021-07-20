Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В I полугодии 2021 года продажи билетов через Интернет на поезда дальнего следования на Северо-Кавказской железной дороге выросли почти в 3 раза

В январе-июне 2021 года на СКЖД в поезда дальнего следования через интернет оформлено 4,3 млн билетов. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было оформлено 1,6 млн билетов.

От общего количества проданных проездных документов в январе-апреле текущего года количество оформленных электронных билетов, заказанных через интернет, составляет 69%.

Напомним, что, помимо оформления электронного билета на официальном сайте ОАО «ЖД», приобрести проездной документ без взимания комиссии можно с помощью приложения «ЖД Пассажирам». В данном приложении также можно узнать расписание поездов, оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить информацию о ранее приобретенных билетах, отслеживать свой бонусный счет. Пользователям доступны и некоторые дополнительные опции, включая изменение расписания поездов и навигацию в зданиях столичных вокзалов.

Подробную информацию о правилах оформления электронного билета пассажиры могут получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Оформление электронных билетов», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД. 

