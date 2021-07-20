Более 1,7 тыс. маломобильных пассажиров воспользовались услугами сопровождения на железнодорожных вокзалах в Воронежской области

18:04

С января по июнь 2021 года на железнодорожных вокзалах в Воронежской области специализированную помощь получили 1725 пассажиров с ограниченными возможностями, из них 1711 оформили соответствующую заявку в Центре содействия мобильности ОАО «ЖД».

Наибольшее количество таких заявок поступило на станциях Воронеж-1, Воронеж-Южный (станция Придача), Россошь и Лиски.

Для обслуживания маломобильных граждан вокзальные комплексы оснащены специализированными устройствами и приспособлениями. Пассажиры с ограниченными возможностями могут воспользоваться помощью в оформлении проездных документов, при передвижении по территории вокзального комплекса, а также при посадке в поезд.

Услуги сопровождения оказываются с учетом всех рекомендаций по соблюдению мер предосторожности в неблагоприятных эпидемических условиях, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.