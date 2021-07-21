Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В городских и пригородных поездах Красноярской железной дороги можно рассчитаться банковской картой

2021-07-21 10:10
В городских и пригородных поездах Красноярской железной дороги можно рассчитаться банковской картой
Для удобства пассажиров АО «Краспригород» расширило возможности системы бесконтактной оплаты проезда – теперь в поездах компании можно оплачивать проезд посредством банковской карты.

Расчет банковской картой возможен на всех маршрутах «Городской электрички» Красноярска. Это направления Овинный – Красноярск – Сады, Бугач – Красноярск-Северный и Енисей – Дивногорск.

Также картой могут рассчитаться те пассажиры пригородных поездов, которые совершают посадку на дачных платформах и малых станциях Красноярского края, Хакасии, Кемеровской области, где отсутствуют билетные кассы. В этом случае расчет осуществляется без дополнительного сбора.

Посредством банковской карты можно оплатить билет как по полному, так и по льготному тарифу.

Терминал для оплаты проезда находится у разъездного билетного кассира.

Отметим, что для предоставления новой услуги компанией приобретено специальное оборудование. Оно успешно прошло тестирование во всех регионах, где перевозки пассажиров пригородным транспортом осуществляются АО «Краспригород».

Кроме того, напоминаем, что билеты категорий «За полную стоимость», «Живность» и «Багаж» можно оформить через мобильное приложение «ЖД Пассажирам» до момента посадки в электропоезд.

Уточнить стоимость проезда, расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам».

Пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

