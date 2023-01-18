Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2022 году увеличилась популярность сервиса по обслуживанию маломобильных пассажиров на Южном вокзале Калининграда

2023-01-18 16:42
В 2022 году на Южном вокзале Калининграда было обслужено почти 1,7 тыс. маломобильных пассажиров. Это на 6,1% больше, чем в 2021 году.

Наибольшее количество заявок (73% от общего количества) было подано в период с апреля по октябрь. 80% пассажиров обратились через специальный сервис «Центр содействия мобильности» на сайте ОАО «ЖД».

Напомним: Южный вокзал полностью адаптирован для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Здесь установлены подъемники на платформы, оборудованы кассы с низкими окнами и индукционными петлями, размещены сенсорные информационные стенды. Слабовидящие пассажиры пользуются системами навигации по вокзальному комплексу, которые оснащены элементами азбуки Брайля, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

