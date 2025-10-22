Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки Казань - Челябинск

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 55м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 32м
Общее время в пути
от 17ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч
Общее время в пути
от 1дн 2ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
PYT-YAH
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 23м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
TOBOLSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч
Общее время в пути
от 1дн 12ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
SURGUT
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 20м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
SALIEM
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 24м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
TALITSA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 8м
Общее время в пути
от 22ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 46м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
DEMYANKA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 48м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
KUT-YAH
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 32м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGDANOVICH
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 52м
Общее время в пути
от 1дн 2м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMIESHLOV
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 35м
Общее время в пути
от 1дн 42м		 Выбрать
Станция пересадки
VOLGOGRAD
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 48м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
UST-YUGAN
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 7м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
ELANSKIY
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 59м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
PETROPAVLOVSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 6м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMENSK-URALSKIY
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 32м
Общее время в пути
от 21ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
UST-TAVDA
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 31м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
MAKUSHINO
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 45м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
PETUHOVO
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 27м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
LEBYAZHYA-SIBIRSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 15м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
KURGAN
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 23м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
NIZHNY NOVGOROD
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 17м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
ANAR
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 22м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
KARAGANDA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 54м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
MIERZA
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 23м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 27м		 Выбрать
