10 лет «Сапсану»: что изменится для пассажиров?

Сложно поверить, но с момента отправления первого состава «Сапсан» прошло уже 10 лет. Первый рейс отправился 17 декабря 2009 года из Москвы в Санкт-Петербург, став самым быстрым поездом между двух столиц. Конкурирует с ним только самолеты, у которых поезд отнял часть пассажиропотока. Кроме того, со времени первого состава и по настоящее время, время в пути сократили до 25 минут. ОАО «ЖД» в честь этого события представила обновленный интерьер поезда.

Первые «обновленные» составы уже совершили свой первый рейс. Привычно бело-голубые интерьеры сменились на бежево-коричневые оттенки. Но не только цветовое решение улучшило состав. Теперь у каждого сидения появилась розетка и два USB порта, что работающим в пути пассажирам будет в радость. Кроме того, в каждом вагоне теперь есть кулер с водой. Для пассажиров, путешествующих с детьми, также появились дополнительные удобства: пеленальный столик и место для колясок. Появился детский вагон, где маленький пассажир может играть, общаться с другими детьми, читать книги, либо играть в приставки. А в это время родитель смогут отдохнуть в пути.

Безусловно, все улучшения опирались на пожелания пассажиров. Но не всё возможно включить в новые составы. Новые интерьеры на существующих 16 составах обновят в течение двух лет. При этом внешних изменений не будет. Повышается сервис, при этом цена на состав остается такой же, как и время в пути. В перспективе скорость движение увеличится почти вдвое, с 250 до 400 километров в час. Это случится после того, как будет построена высокоскоростная железная дорога. Также планируются новые маршруты. А к осени 2022 года появятся 13 новых составов «Сапсан».

Именно благодаря «Сапсану» в Россию впервые пришло скоростное движение. И с каждым годом ЖД старается уменьшать для пассажиров время в пути и улучшать сервис. Поэтому постепенно движение между двух столиц будет только ускоряться. Изменились ли ваши поездки на железной дороге за последние 10 лет и в какую сторону?