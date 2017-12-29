Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Путешествие по железной дороге до финской столицы из Санкт-Петербурга.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте:

Для путешествия в Хельсинки может быть множество причин. Кто-то приезжает сюда за покупками, другие с туристической целью, для других это точка отправления в другие европейские города на самолете или пароме. Добраться до финской столицы можно всеми доступными видами транспорта. Но сегодня мы поговорим об одном из самых быстрых – поезде. Их всего два: «Аллегро» из Санкт-Петербурга и «Лев Толстой» из Москвы. Сегодня мы расскажем о первом.

Самый популярный и, наверное, известный поезд, следующий до Хельсинки – это «Аллегро». Состав из 7 вагонов с ежедневным отправлением, со скоростью 220 километров в час преодолевает расстояние в 407 километров. Скоростной электропоезд следует по маршруту Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) – Хельсинки (Центральный вокзал). Таким образом, вы отправляетесь почти из центра одного города в другой. На маршруте предусмотрены следующие остановки: Выборг, Вайниккала, Коувола, Лахти, Тиккурила.

Билеты в продаже, как и в большинстве составов, продаются за 90 суток. Чем раньше до отправления, тем ниже цена. Так как это международный рейс, цены на «Аллегро» указывается везде в евро. Оплата осуществляется в рублях по курсу, установленному Центробанком России на дату покупки билета. Для детей до 6 лет не требуется отдельный проездной билет, если не потребуется отдельное место. Для граждан в возрасте от 6 до 17 лет проездной дешевле на 30%. Если планируется групповой выезд, для компании от 6 человек также распространяется скидка в размере 20%. В среднем стоимость проезда составляет от 28,97 - 68,98 евро до 58,99 - 104,02 евро. Зависит в первую очередь от класса обслуживания и количество дней до отправления. Если требуется срочно отправить в поездку, то ценник будет уже кусаться: 79,00 евро за 2 класс обслуживания и 132,18 евро за 1 класс. Кстати, в вагонах первого класса предусмотрено питание.

Всего в поезде предусмотрено 48 мест 1 класса, 289 мест второго класса и два места для малогабаритных граждан во 2 вагоне. В 7 вагоне расположена игровая комната для детей. Вагон-ресторан третий с головы состава по направлению в Хельсинки. Для каждого пассажира предусмотрено личное кресло с регулируемой спинкой, индивидуальное освещение, розетка между кресел. Предусмотрены специальные места для пассажиров с животными в вагоне No 6 (места 65–68). Цена для таких пассажиров увеличивается на 15 евро и не допускается размещение с питомцами на других посадочных местах.

Информационная система работает на трех языках: финский, английский и русский. Кроме того, есть места для хранения ручной клади и предоставляется кулер с водой. Каждый пассажир вправе перевозить с собой багаж в количестве не более двух мест, размером не более 100 x 60 x 40 см каждое. То же самое относится к перевозу велосипедов, его габариты в разобранном и упакованном состоянии не должны превышать установленные габариты ручной клади. Также можно перевозить лыжи в чехлах.

Паспортный контроль проводится в течение всей поездке. Потребуется загранпаспорт и действующая виза. Кроме того, уже на территории Финляндии возможен обмен валюты, а также возврат по чекам TaxFree. Если вы не являетесь гражданином Российской Федерации, то пересечение границы на поезде «Аллегро» по электронной визе на данный момент не возможно.

«Аллегро» отправляется из Санкт-Петербурга 4 раза в день: в 6:40, 11:30, 15:30 и 20:30. Время в пути составляет от 3 часов 27 минут. Обратно из Хельсинки отправление в 07:20, 11:00, 16:00, 20:00. Безусловно, расписание может меняться, также могут в период праздников вводиться дополнительные составы. Но имейте в виду, что ночных рейсов у данного состава не предусмотрено.

Если цель поездки в «Аллегро» - аэропорт Хельсинки, то для вас есть приятная новость. Вы можете совершить бесплатную пересадку на станцию Тиккурила и проследовать в аэропорт. Такая возможность предоставляется вам в течение 80 минут со времени прибытия поезда в Тиккурила или Хельсинки. Поэтому сохраняйте свои проездные билеты до конца поездки. Мало того, что вы сэкономите деньги, так время в пути до аэропорта всего 8 минут. Поэтому «Аллегро» - это один из самых быстрых способов добраться до аэропорта Хельсинки-Вантаа из Санкт-Петербурга.

Безусловно, дешевле отправить в Хельсинки на автобусе, но дорога займет у вас много времени, также граница может быть непредсказуемой. В среднем путь займет 8 часов, поэтому «Аллегро» очень сильно экономит время. Кроме того, это комфортный способ передвижения. В следующих статьях мы расскажем о «Льве Толстом», следующем по маршруту Москва – Хельсинки. Каким образом вы предпочитаете путешествовать до финской столицы? Отдаете предпочтение железнодорожному транспорту? Поделитесь своим мнением в комментариях.

