Мороз и лыжи, день чудесный. Когда поедут «Лыжные стрелы»?

«Лыжная стрела» - это не просто бесплатная электричка. Это целая программа для лыжников, которая была особенно популярна среди жителей Ленинграда в 1960-х - 1980-х гг. После о лыжных поездах позабыли, лишь в 2007 году их возобновили. И теперь с каждым годом спрос на них только растет. Как получить билеты, какая программа проводится, что с собой брать и пустят ли такие поезда в других городах, разбираемся в этих вопросах.

«Лыжные стрелы» начнут свое движение с 5 января 2020 года, заключительный выезд состоится 15 марта 2020 года. Раз в неделю (в субботу или в воскресенье) электрички будут отправляться от Финляндского и Московского вокзала. В первом случае конечной остановкой будет железнодорожная станция Шапки, во втором – Орехово. За год будет 10 выездов в двух направлениях.

Чтобы попасть на такую электричку, следует получить на нее билет. Он бесплатный, но время на его получение придется потратить. Их выдают в спортивных комитетах в каждом районе Санкт-Петербурга. Поэтому получить его могут только те, у кого есть прописка в городе. Гости города, а также жители Ленинградской области, к сожалению, посадочный талон получить не смогут. Чаще всего очередь за ними выстраивается в понедельник. Каждый петербуржец может получить не более двух билетов на ближайший выезд. В них указано время и дата отправления «Лыжной стрелы» с конкретного вокзала. Поэтому, к примеру, если ваш билет до Шапок, то сесть в поезд до Орехово у вас не получится.

Причем получение посадочного талона регулируется самими комитетами и в каждом могут быть свои правила. К примеру, могут запросить справку о здоровье или с места учебы или работы. Поэтому данную информацию необходимо уточнять в вашем районе. Одно радует, что получить билет – это самый сложный этап.

Далее в указанную дату нужно проснуться пораньше, так как отправления электрички около 9 утра. Помимо участников массовых лыжных катаний, в составе поезда едут спасатели, врач и старший инструктор. Поэтому если чего-то не знаете - все расскажут, первую помощь окажут. А кроме спортивной программы предусмотрена и развлекательная. Говорят, что пятый вагон «песенный». К сожалению, данную информацию мы не можем проверить на сегодняшний день. Но если вы ранее ездили на «Лыжной стреле» и оказывались в 5 вагоне состава, поделитесь в комментариях, действительно ли весь вагон в пути поет?

Все спортивно оборудование лучше брать свое. Прокат не предусмотрен. Безусловно, около станций есть лыжные базы, но до них добираться более двух километров, к тому же инструктора с вами рядом не будет. Но рискнуть отправиться в поисках лыж вы можете. Также если вы не любитель лыж, но активный отдых вам просто необходим. То можно насладиться скандинавской ходьбой или просто прогулкой по лесу. Для лыжников предусмотрено несколько маршрутов: 15, 10 и 5 километром. Вы можете их пройти самостоятельно, либо с инструктором.

Многие волнуются за то где оставить вещи и что брать с собой. Грубо говоря, за все время пути поезд принадлежит лыжной группе. Посторонних людей там не будет. Поезд прибывает на конечную в маршруте станцию, высаживает лыжником и никуда не уезжает. Поэтому все, что вам не требуется для активного отдыха остается внутри «Стрелы». Кроме того, если вы замерзли или просто хотите перекусить, это можно сделать в электричке. Во время стоянки она отапливается. Поэтому термос с чаем и сухой паек не забудьте захватить в эту поездку. После прогулки по лесу все участников ожидает спортивно-развлекательная программа. Как правило, ее анонсируют заранее в официальных источниках данного спортивного мероприятия.

Поехать на массовые лыжные катания могут люди любого возраста. Приезжают дети и старшее поколение. Кроме того, некоторые берут с собой собак. Правилами это не запрещено, дополнительный посадочный талон не требуется. Главное, чтобы ваш питомец имел намордник и не мешал другим лыжникам. Возвращение в город в среднем в 16-17 часов, поэтому готовьтесь посвятить весь день спорту.

Такого рода мероприятия на данный момент проводятся в Санкт-Петербурге. Но появляются в стране и другие «Лыжные стрелы». К сожалению, не бесплатные. Цель составов доставить любителей лыж и сноубордов до горнолыжных курортов. К примеру, в предстоящие праздники будет курсировать поезд Ростовом-на-Дону – Роза-Хутор. Специальная «Лыжная стрела» начнем своё движение с 20 декабря 2019 года по 7 января 2020 года (кроме 31 декабря). Мало того, что вы сможете перевозить там спортивный инвентарь, прямо в поезде можно у проводника приобрести ски-пасс на горно-лыжный курорт. Это сэкономит время, так как в период праздников можно долго простоять в очередях.

Стоимость такого поезда до курорта «Роза-Хутор» составит от 1700 рублей. В зависимости от места и класса обслуживания. «Лыжная стрела» также совершит остановки на следующих станциях: Краснодар, Туапсе, Сочи и Адлер. Отличается состав от других тем, что в нем предусмотрено дополнительное багажное купе, где можно разместить свой спортивный инвентарь.

Возможно, будут введены и дополнительные поезда для любителей лыжного спорта. Спрос на подобные маршруты с каждым годом растет, поэтому вероятность такая есть. Но если вы уже планируете, как провести новогодние и рождественские праздники, можно обратиться к действующим составам «Красных стрел» и запланировать интересую и в то же время полезную поездку. Только представьте: зимний лес, свежий воздух, активный отдых, времяпрепровождение с дорогими для вас людьми, отличное настроение и красные щеки. Что может быть лучше?